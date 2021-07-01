Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Будущее США в условиях действующей избирательной системы — это становление «банановой республикой», беглой страной или государством третьего мира. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Нам нужно привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае мы упустим нашу страну. Скоро это будет банановая республика, страна третьего мира», — цитирует Трампа The Hill.

Он добавил, что «страна больна во многих смыслах, она больна как в плане избирательной системы, так и в плане ситуации на границе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, будет ли он участвовать в 2024 году в президентских выборах, им уже принято.

Трамп ответил согласием на вопрос журналиста о том, принял ли он какое-либо решение о претензиях в 2024 году на высший в стране пост. Но не стал раскрывать, какое это решение.

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