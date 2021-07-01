Жанаозен, Казахстан, , 08:51 — REGNUM Работники нефтесервисной компании «Кезби» в казахстанском Жанаозене (Новый Узень) устроили забастовку, требуя повышения заработной платы, 30 июня сообщает агентство «Лада».

Сотрудники компании также потребовали оплаты праздничных дней, компенсации за работу во вредных условиях, выплату тринадцатой зарплаты, а также приведение оборудования к необходимым стандартам.

Заместитель акима (главы) Жанаозена Галым Байжанов сказал, что работу приостановили 150−180 сотрудников компании. Он отметил, что для решения вопроса будет создана специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2021 года работники нефтяной компании «Фиркрот» в Жанаозене Мангистауской области Казахстана объявили забастовку.

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