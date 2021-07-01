Пекин, , 08:53 — REGNUM Внешние силы, которые попытаются поработить Китай, «разобьют голову» об «железную стену плоти и крови китайского народа». Об этом 1 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине.

Как указал Си Цзиньпин, народ Китая выступает за справедливость и не боится насилия, а также обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью.

«Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет», — уточнил он.

«В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову», — добавил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для защиты интересов КНР китайские власти должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одну из самых сильных в мире.