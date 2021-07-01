Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM В Нью-Йорке присяжные вынесли уголовные обвинения против компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, и её финансового директора Аллена Вайссельберга. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, обвинения пока не будут официально раскрыты, в связи с этим их подробности пока остаются неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.

Отмечается, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании экс-главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против компании Трампа в марте 2020 года. Trump Organization подозревают в искусственном завышении стоимости активов ради получения кредитов. Адвокаты компании утверждают, что в основе разбирательства лежат политические мотивы.

В конце мая в США решили созвать Большое жюри для того, чтобы определить, стоит ли предъявлять экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в рамках расследования по Trump Organization. Инициировал созыв коллегии присяжных прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.

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