Киев, , 08:56 — REGNUM В случае вступления Украины в НАТО или заключения соответствующих договоров на территории страны могут быть размещены базы альянса. Об этом заявил представитель президента Украины в конституционном суде, депутат Верховной рады Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, прямой запрет на размещение иностранных военных баз, прописанный в конституции Украины, не является помехой, поскольку аналогичный пункт был в конституции Литвы.

«Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины», — отметил Вениславский.

Депутат отметил необходимость обращения в конституционный суд Украины с просьбой дать трактовку 17-й статьи основного закона Украины.

«Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут на страже национальных интересов и территориальной целостности Украины…», — сказал он.

Представитель президента Украины не исключил, чтоб иностранные базы могут разместить и без вступления страны в НАТО.

«Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым за вступление Украины в НАТО выступает 54% опрошенных жителей страны.

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