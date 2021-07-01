Киев, 1 июля 2021, 08:56 — REGNUM В случае вступления Украины в НАТО или заключения соответствующих договоров на территории страны могут быть размещены базы альянса. Об этом заявил представитель президента Украины в конституционном суде, депутат Верховной рады Фёдор Вениславский в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, прямой запрет на размещение иностранных военных баз, прописанный в конституции Украины, не является помехой, поскольку аналогичный пункт был в конституции Литвы.
Депутат отметил необходимость обращения в конституционный суд Украины с просьбой дать трактовку 17-й статьи основного закона Украины.
Представитель президента Украины не исключил, чтоб иностранные базы могут разместить и без вступления страны в НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовал результаты социологического исследования, согласно которым за вступление Украины в НАТО выступает 54% опрошенных жителей страны.
Читайте ранее в этом сюжете: 54% жителей Украины выступают за вступление страны в НАТО — опрос