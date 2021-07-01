Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане вступил в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Об этом 1 июля на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента республики Берик Уали.

«Кодекс кардинально меняет парадигму взаимодействия государства и общества», — написал представитель президента. Документ вводит новые механизмы защиты граждан и бизнеса.

В частности, в судебной практике вводится «презумпция виновности административных органов», отметил Уали. Это значит, что административный орган должен будет доказывать обоснованность своего решения, а не истец.

Предметом ответственности станут отписки чиновников и бюрократическая волокита, добавил пресс-секретарь.

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