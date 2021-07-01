Оренбург, 1 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. У мэра Оренбурга Владимира Ильиных завершился отпуск за свой счет. 1 июля чиновник вышел на работу. Телеграм-канал администрации отчитался об этом, сообщив, что глава города на оперативном совещании со своими заместителями обсудил повестку дня и наметил оперативный план работы.

Пресс-служба администрации Оренбурга Начало первого рабочего дня Владимира Ильиных после отпуска за свой счёт

Мэр поручил усилить работу по поливу цветов и деревьев в городе во время аномальной жары, следить за обстановкой на городских пляжах. Ильиных подчеркнул, что работа по всем направлениям в рамках национальных проектов должна продолжатся по графикам и без срывов. Работы на трех основных объектах, обустраиваемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (восточной набережной, в микрорайоне Южном и в лесопарке Березка) идут по графику. Глава Оренбурга призвал горожан вакцинироваться от COVID-19, подчеркнув, что прививка — это единственный способ победить коронавирус.

Информацию пресс-служба мэрии подкрепила фотографией, на которой запечатлен глава города с двумя своими заместителями, являющимися земляками Ильиных. Напомним, чиновник является уроженцев Североуральска Свердловской области.

Напомним, горожане в соцсетях активно обсуждали долгое отсутствие мэра и отмечали, что публично Владимир Ильиных видели последний раз 9 мая. Впоследствии в доме мэра в пригороде Оренбурга силовики провели мероприятия, похожие на обыски. В это время, как выяснилось, Владимир Ильиных находился на лечении в другом регионе. Затем он взял отпуск за свой счет якобы для восстановления после лечения. В своих комментариях оренбуржцы выражали недовольство работой главы города. Чем ближе становилось 1 июля, тем больше горожан интересовал вопрос — выйдет ли Ильиных на работу?