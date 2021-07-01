Сальский район, Ростовская область, 1 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе ребёнок, погибли в результате аварии в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 июля.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП

ДТП случилось около 23:30 мск на участке автодорогиКотельниково — Песчанокопское в Сальском районе. Предположительно, водитель Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем ГАЗ-2713. От полученных травм скончались водитель иномарки и его пассажиры — женщина и четырёхлетняя девочка, а также водитель и пассажир ГАЗ.

По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой будут детально установлены обстоятельства произошедшего.