Джакарта, 1 июля 2021, 08:06 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о введении чрезвычайных ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.
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Меры будут действовать с 3 по 20 июля 2021 года.
«Я решил ввести чрезвычайные ограничения по коронавирусу с 3 по 20 июля 2021 года, особенно на Яве и Бали», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Глава государства также попросил министерство здравоохранения продолжить улучшать больничные помещения, изоляторы, а также проверить наличие лекарств, медицинских устройств и кислородных баллонов.
Как сообщало ИА REGNUM, новая политика по борьбе с коронавирусом будет действовать в Индонезии в течение 17 дней.
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