Джакарта, , 08:06 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о введении чрезвычайных ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.

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Меры будут действовать с 3 по 20 июля 2021 года.

«Я решил ввести чрезвычайные ограничения по коронавирусу с 3 по 20 июля 2021 года, особенно на Яве и Бали», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Глава государства также попросил министерство здравоохранения продолжить улучшать больничные помещения, изоляторы, а также проверить наличие лекарств, медицинских устройств и кислородных баллонов.

Джоко Видодо «Я прошу всех индонезийцев сохранять спокойствие и бдительность, соблюдать существующие правила, дисциплинированно выполнять протоколы здравоохранения и поддерживать работу государственных чиновников и волонтеров по борьбе с пандемией»

Как сообщало ИА REGNUM, новая политика по борьбе с коронавирусом будет действовать в Индонезии в течение 17 дней.

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