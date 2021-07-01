Пекин, , 08:05 — REGNUM Для защиты интересов КНР китайские власти должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одну из самых сильных в мире. Об этом 1 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине.

«НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — сказал он.

Также глава КНР отметил, что для защиты будущего страны необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил.

«Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность», — добавил СИ Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин подвел итоги четырех больших успехов, достигнутых КПК за прошедшее столетие.