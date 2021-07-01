Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжается выдвижение кандидатов на пост главы губернатора. В настоящее время на пост претендуют пять человек. Соответствующая информация опубликована в системе ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В настоящее время выдвинуты только кандидаты от политических партий. От парламентских избирательных объединений заявлены врио губернатора Ульяновской области 52-летний Алексей Русских (КПРФ) и депутат Госдумы 49-летний Сергей Маринин (ЛДПР).

Также за главный пост в Ульяновской области намерены бороться руководитель регионального отделения АНО «Твой час» 39-летняя Светлана Горева («Новые люди»), президент фонда наследия Юрия Горячева «Горячев-фонд» 59-летний Олег Горячев («Яблоко») и директор по развитию ООО «Промышленные инженерные системы» 33-летний Ильдар Габитов («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение кандидатов завершится 8 июля в 18:00. Выборы губернатора Ульяновской области состоятся 19 сентября.

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