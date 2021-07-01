1 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 09:47 — REGNUM Выступая перед всей китайской нацией 1 июля по случаю празднования 100-летия со дня основания Компартии Китая, председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин заявил, что воссоединение родины стоит на повестке дня Компартии.

Мемориал Чан Кайши. Тайбэй (сс) staffanekstrand

«Решение тайваньского вопроса и реализация полного воссоединения родины — непоколебимая историческая задача Коммунистической партии Китая и общее стремление всего китайского народа», — заявил председатель Си.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo десятками тысяч комментариев поддержали это заявление китайского лидера под соответствующей публикацией в паблике Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Китая.

«Даешь провинцию Тайвань Китайской Народной Республики!» — заявил Mischievous_Species.

«На этом моменте аплодисменты прервали речь товарища Си, а затем еще и еще большие аплодисменты подтвердили, что это именно то, чего хотят люди», — отметил Ци.

«Решение тайваньской проблемы нельзя передать следующему поколению», — добавил Ваньаньмэнцзюань.

«Тайваньский вопрос — это наследие Китайской народной освободительной войны и социалистической революции, вызванное сговором между империалистическими державами и капиталистическими политическими партиями. Освобождение народа Тайваня — это наше достойное дело, и его нельзя оставлять будущим поколениям!» — уверена Angela_Lau1226.

Председатель КНР Си Цзиньпин (сс) Palácio do Planalto

«Я надеюсь, что смогу добираться до Тайваня по высокоскоростной железной дороге. Независимость Тайваня определенно будет распята на кресте воссоединения родины!» — выразил надежду Рев де Гранд Гален.

«Что ж, высший интерес китайской нации — противостоять национальному разделению и сохранять единство родины!» — согласился «Повернись».

Китайцы массового оставляют сообщения, в которых утверждают, что существует только лишь одна Китайская Народная Республика и больше никаких китайских государств, поэтому «независимость Тайваня» — это кратковременная ошибка истории, исправить которую предстоит именно им.

«Я надеюсь увидеть полное воссоединение Родины еще при моей жизни!» — поделился Astro Boy.

«Можно ли получить этот подарок на 100-летие со дня основания Китайской Народной Республики?» — задался вопросом Ник.

«Как радостно родиться в Китае, родиться в эпоху процветания, стать свидетелями века расцвета под красным флагом!» — добавил BSB-Bear.

Фейерверк в ознаменование 100-летия основания Коммунистической партии Китая (сс) Huangdan2060

При этом китайцы уверены, что именно Си Цзиньпин сможет воссоединить Китай. Многие эксперты считают, что китайский лидер поставил перед собой задачу преодолеть разделение Китая при его сроке правления. Собственно, именно эта позиция нашла свое подтверждение в речи китайского лидера 1 июля 2021 года по случаю векового юбилея Компартии Китая.