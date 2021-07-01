1 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Китайский лидер проникновенно и торжественно выступил перед нацией в день празднование 100-летия Компартии Китая, пообещав умыть кровью тех, кто покусится на Поднебесную.

Цинь Шихуан, , 09:39 — REGNUM Председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин обратился к нации с площади Тяньаньмэнь по случаю празднования 100-летия со дня основания КПК. В своей речи он обсудил как успехи партии за прошедший век, так и новые вызовы, стоящие перед страной, включая недоброжелательное внешнее окружение.

Александр Дейнека. Китай на пути освобождения от империализма. 1930

Си Цзиньпин: «Китайский народ никогда не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Тот же, кто в бреду захочет сделать это, обязательно прольет свою кровь под Великой Стальной Стеной, которая сделана из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!»

Речь председателя Си не только вызвала бурные овации собравшихся на площади, но также не менее бурные обсуждения в социальной сети Sina Weibo, пользователи которой оставили сотни тысяч сообщений под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Я действительно заплакала, когда услышала этот отрывок, да здравствует китайский народ!» — заявила «Кошка».

«Это высказывание настолько мощное, что вызывает впрыск адреналина!» — согласился «Чистое дерево».

«Как только председатель Си закончил произносить слова, что нас никто не сможет поработить, пошел дождь и залил все слезами», — добавил Сяоан.

«Речь уважаемого товарища председателя и аплодисменты аудитории растрогали мое сердце!» — заявил «Хурма».

Председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Как повезло родиться в Китае и засвидетельствовать наши успехи за сотню лет. Пусть страна будет процветающей! Мы рождены под национальным красным флагом и растем, как молодая листва на весеннем ветру. У людей есть вера, у страны есть сила, все достопримечательности открыты. Китай — это высший блеск и вера!» — восторженно заявил Нань-Нань.

«Сам я из Китая, но мое сердце тоскует по стране плесени [кит. игра слов, имеется в виду США]! Хотя я пока все еще в Китае, рано или поздно я улечу из страны, где родился и вырос, в страну плесени, о которой мечтаю каждый день! Только страна плесени может осуществить все мои надежды и мечты! Помните, меня зовут Межконтинентальная стратегическая ракета «Дунфэн 41»! Мое желание — море звезд (звезды и полосы потонут в море)! Люблю вас, мои маленькие розовые пасхальные зайчики!!!» — остроумно пошутил (наверное) «Маленький кролик».

«Когда я был маленьким, я видел, как мой отец слушал отчеты наших лидеров и тайком вытирал слезы на своих глазах. Я не понимал тогда, почему. Я не понимал, пока не вырос… Благослови Небо мою Родину!» — сообщил «Солнце».

Китайцы очень серьезно отнеслись к вековому юбилею КПК. Следующим таким крупным юбилеем будет, вероятно, вековой юбилей китайской революции 1949 года. Можно не сомневаться, что Китай встретит его еще более помпезно и с еще большей мощью, чем нынешний юбилей.

Столетие КПК (сс) Huangdan2060

На этом фоне неимоверно позорно прошло в России 100-летие Великой Октябрьской революции. Видимо, в ладу с результатами последних 30 лет отрицания самих себя и своей истории. А вот Китай — это пример того, чего страна и народ могут добиться не обливанием самих себя помоями, а движением к своей мечте.

Китайская элита и китайские коммунисты (опустим за скобки, строят ли они коммунизм или что-то иное) не потеряли лица, доказав это на практике. А КПСС и вся верхушка бывшего СССР — потеряли, а вместе с ними потерял лицо и народ. Вот уж когда действительно народ и партия едины, вне зависимости от того, насколько одни отпали от других.