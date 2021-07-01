Иерусалим, 1 июля 2021, 07:37 — REGNUM В Израиле в конце лета уйдёт в отставку советник по национальной безопасности правительства и руководитель Совета по национальной безопасности (СНБ) страны Меир Бен-Шаббат. Об этом 1 июля сообщает канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост представителя Израиля в США покинул посол Гилад Эрдан, попросивший об отставке во время личного разговора с Беннетом.
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