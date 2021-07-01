Грачёвский район, Оренбургская область, 1 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 30 июня разрушительный ураган бушевал на территории Грачёвского, Тоцкого, Александровского и Переволоцкого районов. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Последствия урагана в Оренбуржье

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В Грачёвском районе пострадали кровли 20 частных жилых домов, двух социально значимых объектов и двух складов животноводческой фермы. Без света осталось население 15 населенных пунктов (2240 домов, в которых проживают 6200 человек).

В Тоцком районе мощный ветер повредил крышу Кирсановского детского дома, в Александровском — кровлю здания закрытого в летний период детсада в селе Яфарово, в райцентре Переволоцкий от урагана пострадали два многоквартирных дома. Погибших, пострадавших нет.