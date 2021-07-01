Лондон, , 07:04 — REGNUM Экипаж британского эсминца Defender, вторгшегося в территориальные воды РФ в Черном море, якобы действовал с международным правом. Об этом30 июня говорится в заявлении представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.

Так, в Лондоне оценили слова президента России Владимира Путина о том, что Британия совершила провокацию. Представитель главы британского правительства назвал «мирным» проход Defender через российскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с эсминцем Defender у берегов Крым произошел 23 июня. Из-за нарушения британским кораблем государственной границы России российские военнослужащие открыли предупредительный огонь по его курсу. После этого эсминец покинул воды РФ.

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