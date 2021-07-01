Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Афганистан, Россию и Китай обсудили в ходе встречи в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом 30 июня сообщает официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По её словам, Салливан поблагодарил Германию за вклад в миссию НАТО в Афганистане.

«Они обсудили продолжающееся предоставление экономической и гуманитарной помощи, поддержку в сфере безопасности афганскому народу. Они также обсудили общие приоритеты внешней политики, включая Китай, Россию и Сахель», — говорится в заявлении Хорн по итогам встречи.

Помимо этого, в ходе беседы также обсуждалось «тесное и прочное партнёрство» США и Германии по вопросам военного сотрудничества.

Эмили Хорн «Они приветствовали прогресс, достигнутый на недавнем саммите НАТО в укреплении трансатлантического единства и начале важной работы по адаптации альянса к будущим вызовам».

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник генштаба израильской армии Авив Кохави обсудили вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

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