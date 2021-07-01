Киев, , 06:19 — REGNUM Разрабатываемые Россией новейшие виды вооружений такие, как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», нельзя недооценивать. Об этом 30 июня заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканал «Украина 24».

По его мнению, «Циркон» станет крайне мощным гиперзвуковым оружием. Специалист отмечает, что перехватывать такие ракеты могут лишь страны, обладающие лазерным и энергетическим вооружением

По словам эксперта, подобными средствами обладают США, Израиль, Великобритания и Япония. Жданов также подчеркнул, что Украина якобы способна создать свои баллистические ракеты. Он полагает, что украинские специалисты могут разработать их «в течение года» в случае получения заказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украине нужны «три-четыре миллиарда долларов» на разработку ракеты, которая позволит Киеву «нанести удар» по России.

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