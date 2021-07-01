Тегеран, , 08:20 — REGNUM 30 июня на встрече с главой Организации гражданской авиации Ирана сирийские официальные лица призвали к совместному авиационному сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Должностные лица Сирийской национальной авиационной организации встретились и провели переговоры с Тураджем Дехкани Зангене.

В ходе встречи стороны призвали к совместному техническому и образовательному сотрудничеству в области авиационной промышленности, а также обучения специалистов. Сирийская сторона также отметила, что обмен знаниями и опытом в настоящий момент является актуальным вопросом на повестке дня.

Организация гражданской авиации Ирана, со своей стороны, заявила о готовности к техническому и образовательному сотрудничеству в области подготовки диспетчеров, технического и оперативного персонала, а также технических испытаний сирийских самолетов и передачи опыта в создании структур мониторинга.