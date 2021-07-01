Тегеран, , 08:21 — REGNUM 30 июня избранный президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси попросил у Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи разрешения сосредоточиться на формировании новой администрации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В письме, написанном лидеру Исламской революции, избранный президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси воспользовался случаем, чтобы выразить свою благодарность Хаменеи за доверие, поддержку, мудрое руководство во время его пребывания в прежней должности, а также за его особое внимание к работе и деятельности Судебной власти в последние два года.

В этом письме Раиси указал на важность дел будущего правительства и ограниченное время, оставшееся для подготовки предварительных мер по формированию следующей администрации, и попросил лидера позволить ему сосредоточиться на подготовке к формированию правительства.

Он также обратился к лидеру Исламской революции с просьбой принять необходимое решение относительно назначения нового главы судебной власти по его собственному усмотрению.

Следует отметить, что Сейед Эбрахим Раиси был избран 8-м президентом Исламской Республики Иран на 13 президентских выборах, набрав 18 021 945 голосов.