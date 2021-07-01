Тегеран, , 08:24 — REGNUM 30 июня командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади и его французский коллега адмирал Пьер Вандье встретились и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась в кулуарах заседания Военно-морского симпозиума в Индийском океане (IONS) на острове Реюньон. Командующий ВМС Ирана заявил, что Тегеран не может понять причину присутствия коалиционных сил в регионе Персидского залива.

Ханзади отметил, что Иран расположен в стратегическом районе в северной части Индийского океана, так что многие геополитические эксперты называют страну сердцем Земли. «Сегодня в регионе Персидского залива находится много судов из США и Европы, включая Францию», — сказал он, подчеркнув, что Иран внимательно следит за всеми передвижениями коалиционных сил.

Французский командующий, со своей стороны, заявил, что Франция не участвовала ни в одной операции американских войск в регионе. Он отметил, что Франция и ЕС всегда стремились обеспечить безопасность в регионе, избегая при этом какой-либо напряженности.