Тегеран, , 08:33 — REGNUM 30 июня глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези объявил, что Акбар Комиджани назначен новым управляющим Центральным банком Ирана (CBI). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Ваези отметил, что назначение было произведено в связи с получением одобрения от всех членов кабинета министров.

Комиджани заменит Абдольнасера Хеммати, который баллотировался на президентских выборах в Иране, но потерпел неудачу.

В другом месте чиновник рассказал о переговорах в Вене между Ираном и группой 4+1, заявив, что Тегеран хочет получить гарантии отмены санкций. «Иран не хочет, чтобы повторилось то, что произошло при бывшем президенте США Дональде Трампе», — подчеркнул Ваези.

Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году и ввел, как он утверждал, санкции самого высокого уровня в отношении Тегерана.