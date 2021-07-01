Тегеран, , 08:37 — REGNUM 30 июня исполнительный директор департамента министерства иностранных дел Ирана по Западной Азии подчеркнул тот факт, что военного решения кризиса в Афганистане не существует, отметив, что единственным выходом из сложившейся ситуации являются мирные переговоры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Нынешний конфликт в Афганистане заключается не в захвате земель, а в недостаточном поддержании законности», — написал Мусави в своем аккаунте в Twitter. По словам иранского чиновника, даже если талибы захватят все города, но не смогут добиться международного признания, они не смогут установить свой суверенитет.

«Военного решения не существует, и мы просто должны подумать о проведении переговоров с участием всех втянутых сторон для поиска надлежащего выхода из данного конфликта», — вновь заявил директор департамента министерства иностранных дел Ирана по Западной Азии.