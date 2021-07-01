Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, будет ли он участвовать в 2024 году в президентских выборах, им уже принято. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Трамп ответил согласием на вопрос журналиста о том, принял ли он какое-либо решение о претензиях в 2024 году на высший в стране пост. Но не стал раскрывать, какое это решение.

Напомним, в апреле Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность в 2024 году баллотироваться на пост президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с властями штата Техас, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что действующая в США избирательная система превратит страну в «банановую республику».

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