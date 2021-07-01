Пекин, , 04:00 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин подвел 1 июля итоги четырех больших успехов, достигнутых КПК за прошедшее столетие на торжественном мероприятии по случаю 100-летия партии, сообщает агентство Синьхуа.

Партия объединяет и ведет китайский народ вперед через кровопролитные битвы с непоколебимой решимостью, добиваясь больших успехов в новой демократической революции, заявил китайский лидер.

«Партия объединяет и ведет китайский народ в стремлении построить более сильный Китай в духе самообеспечения, добиваясь больших успехов в социалистической революции и строительстве», — отметил Си.

По его словам, партия объединяет и ведет китайский народ к освобождению разума и продвижению вперед, достижению больших успехов в реформах, открытости и социалистической модернизации.

«Партия объединяет и ведет китайский народ к великой борьбе, великому проекту, великому делу и великой мечте в духе уверенности в себе и инноваций, добиваясь больших успехов в социализме с китайскими особенностями в новую эпоху», — добавил он.

Эти четыре ключевые мысли касательно роли Компартии Китая были озвучены председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР, а также генеральным секретарём Компартии Китая Си Цзиньпином во время его торжественного выступления на площади Тяньаньмэнь.