Пекин, 1 июля 2021, 04:00 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин подвел 1 июля итоги четырех больших успехов, достигнутых КПК за прошедшее столетие на торжественном мероприятии по случаю 100-летия партии, сообщает агентство Синьхуа.
Партия объединяет и ведет китайский народ вперед через кровопролитные битвы с непоколебимой решимостью, добиваясь больших успехов в новой демократической революции, заявил китайский лидер.
По его словам, партия объединяет и ведет китайский народ к освобождению разума и продвижению вперед, достижению больших успехов в реформах, открытости и социалистической модернизации.
Эти четыре ключевые мысли касательно роли Компартии Китая были озвучены председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР, а также генеральным секретарём Компартии Китая Си Цзиньпином во время его торжественного выступления на площади Тяньаньмэнь.