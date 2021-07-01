Бразилиа, , 03:13 — REGNUM Информацию о возможных коррупционных преступлениях, совершенных при закупке вакцин против COVID-19 Covaxin, начала изучать полиция Бразилии, сообщает газета Globo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

По ее данным, соответствующее ходатайство уже поступило в бразильский минюст. Сейчас ведомство получило полномочия проводить расследование в отношении людей, пользующихся неприкосновенностью. Также свое расследование начала прокуратура Бразилии.

Ранее минздрав Бразилии приостановил действие контракта на закупку вакцин против коронавирусной инфекции Covaxin. Местные СМИ сообщали, что получили в свое распоряжение секретные документы бразильского посольства в Индии. Утверждается, что цена за одну дозу оказалась завышена с $1,34 до $15.