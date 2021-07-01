1 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что по его инициативе американцам запретили покупать билеты в Белоруссию.

Елизавета Коробова, , 09:57 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что по его инициативе американцам запретили покупать билеты в Белоруссию, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 июля в социальной сети Facebook.

Герб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот, батька многовекторный, смотри, это твои бывшие друзья! Это они так желают Белоруссии процветания!» — указала Katia G.

Многие пользователи заметили, как руководство Соединённых Штатов постепенно перестало скрывать свою диктаторскую сущность.

«Запретили по просьбе — это круто. Диктаторские замашки какие-то у этих американских чиновников», — заметил пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы убеждены, что американское правительство отныне соревнуется с белорусскими властями и всеми силами пытается доказать президенту республики Александру Лукашенко, что Вашингтон сильнее.

«Он тоже может сажать и останавливать самолёты. И даже все сразу. И все этому рады. Оказывается, так можно делать и это хорошо и похвально. И никто не скажет, мол, террорист. Как не рубануться? Типа круче Лукашенко. Кто-то думает, что есть другие мотивы?» — задаётся вопросом Лев Ж.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) State Department. Ron Przysucha

Часть людей считают, что подобные запреты никак не вяжутся с принципами свободы, поднятыми на знамя западными странами.

«Извините, пожалуйста, а как насчёт прав человека в гниющей Европе? И вообще, кто ты такой, чтобы решать за людей. Тебя выбрали служить людям, а не командовать ими. Командуй своей женой, или с кем вы там теперь живёте», — обращается Algirdas T.

Ряд пользователей отметили, что своим решением американское руководство, по сути, нанесло удар по обычным гражданам Белоруссии и тем, кто имел бизнес на территории республики.

«А простые люди, которые работают в этой сфере — это тоже «режим Лукашенко»? Вот такими декларациями и действиями запад создаёт поле для народного недовольства и создания революционной ситуации, чтобы потом прийти через своего клоуна и распродать, развалить. И в их действиях уж точно нет заботы о простых гражданах!» — отметил Юра Б.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

Нашлись и те, кто уверен, что США ненавидят Белоруссию, потому что это государство, которое не прогнулось под давлением со стороны Вашингтона.

«Интересно вот что: кто их наделил правом определять, кому и как жить? И ладно, если бы у них была идеальная социально-экономическая самодостаточная модель, достойная подражания, но ведь нет же. Они под идеей глобализма продвигают собственное мировое господство. Господство своей не менее ущербной идеи из всех имеющихся, построенной на грабеже остального мира», — поделился своим мнением Boris S.

Напомним, 30 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что по его инициативе американцам запретили покупать билеты в Белоруссию.