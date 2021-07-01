Анкара, , 02:16 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в суд против председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу с требованием компенсации морального вреда в размере 500 тыс. лир (4 млн рублей) за оскорбительные высказывания во время выступления на заседании парламентской группы. Об этом 30 июня сообщило агентство Anadolu.

По информации агентства, Кылычдароглу обвинил президента в использовании закона с целью «посягательства на жизнь человека». В судебном иске турецкий лидер требует признать высказывание оппозиционного политика оскорбительным и нарушающим его права.

Эрдоган отмечает также, что выигранные им аналогичные дела в прошлом ничему не научили Кылычдароглу.

«Он даже не видит никакого вреда от лжи вроде этой: «Они не подают в суд, чтобы мы могли это (свои обвинения — ред.) доказать» несмотря на то, что против него подано и выиграно множество судебных исков», — говорится в заявлении Эрдогана.

Агентство сообщило также, что президент Турции потребовал в иске распространить решение суда в газете с большим тиражом.

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