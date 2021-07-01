Кабул, , 02:08 — REGNUM Итоги 20-летней миссии НАТО в Афганистане оказались провальными, так как ситуация с терроризмом оказалась так и не разрешена, заявил экс-президент республики Хамид Карзай в интервью газете The Times.

«Те, кто пришел в страну 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не справились с поставленной задачей. Под их наблюдением экстремизм в Афганистане лишь расцвел. Это то, что я называю провалом», — заявил он.

По словам Карзая, в настоящее время Афганистан находится в состоянии конфликта, население страны оказалось в тяжелом положении. При этом военный континент НАТО за 20 лет не смог стабилизировать обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афганистан покинули военнослужащие Германии и Италии. Соединенные Штаты намерены вывести большую часть своего военного контингента к сентябрю.

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