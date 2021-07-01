Белград, , 03:28 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 30 июня заявил, что он провёл «очень хорошую беседу» с канцлером Германии Ангелой Меркель, и отметил, что отношения двух стран находятся на подъеме. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич также поблагодарил Меркель от имени Сербии за ее вклад в мир и стабильность на Западных Балканах.

«Двусторонние отношения Сербии и Германии находятся на подъеме, а Белград выразил благодарность Ангеле Меркель за ее вклад в мир и обеспечение стабильности в регионе Западных Балкан», — подчеркнул Вучич.

В пресс-релизе президиума указано, что Вучич провёл переговоры с Меркель накануне саммита Берлинского процесса, который пройдёт 5 июля, в котором примет участие премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Вучич поблагодарил Меркель за то, что он инициировал Берлинский процесс и тем самым способствовал созданию дружественной атмосферы на Западных Балканах и предоставлению новых возможностей для сотрудничества, что привносит спокойствие и стабильность в регион.