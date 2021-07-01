Светлана Рыбина, 1 июля 2021, 09:45 — REGNUM Видео нападения украинских фанатов на российского болельщика с флагом РФ на матче 1/8 финала Евро-2020, на котором сборная Украины играла против Швеции, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 июля в социальной сети Facebook.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637
Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

«Случай ярко говорит о том, где общество не здоровое. К примеру, в России никто не трогает украинцев. И даже на футбольных матчах с их флагом. Вот вам и показатель», — указывает Валерий Б.

Многие пользователи были крайне удивлены решению пострадавшего гражданина посетить матч украинской сборной. Люди уверены, что его одеяние с российским флагом было, словно красная тряпка для быка.

«Одного не пойму: это каким надо быть мазохистом, чтобы, зная непростые отношения между странами, пойти с триколором на трибуну, тем самым провоцируя некоторых болельщиков Украины. Кстати, на двух отморозков нашлось большее количество украинцев, которые пытались прекратить потасовку», — отметил Сергей Л.

Некоторые комментаторы заявили, что гражданин России решил пощекотать себе нервы, но в итоге заработал ссадины. Нападение со стороны украинских болельщиков было неминуемо, уверены люди.

«Вчера и сегодня читала комменты по поводу вчерашней победы украинских футболистов. От граждан России всё доброжелательно, мол, молодцы, отличная команда, поздравления с победой, и всё в таком же духе. А с украинской стороны лишь оскорбления и попытки унизить Россию. Было очень неприятно за своих соотечественников. Ну, а этот товарищ, видимо, адреналинчику захотел», — поделилась своим мнением Елена К.

Нападение на российского болельщика
Нападение на российского болельщика
Цитата из видео

Часть граждан считает, что те, кто вступился за российского болельщика, по сути, защитили ценности футбола, в который кто ни попадя пытается запихнуть свою политику.

«Респект тем, кто вмешался и остался истинным ценителем спорта, а не политическим интриганом, мешающим спорт с политикой», — пишет Инго К.

Ряд пользователей выразили уверенность, что в любой другой стране найдётся группа сумасшедших, которые испытывают нетерпимость и ненависть по отношению к кому-то.

«Да придурков всегда хватало среди фанатов в любой стране, а этих, видимо, ещё и отбирали по каким-то признакам. При этом человек пришел искренне болеть за Украину. Знают ли вообще украинцы, что почти вся Россия за них болела?» — задаётся вопросом Наталья Н.

Российский болельщик
Российский болельщик
Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы убеждены, что данный гражданин России попросту хотел оказаться в центре внимания. В результате его желание исполнилось с лихвой.

«Хайпануть — вот чего ты хотел. Ну не может здравомыслящий человек в современных реалиях попереться на матч в ушанке с символикой, красной футболке и с российским флагом, не осознавая последствий. Хайпожор, одним словом», — считает Екатерина Р.

Напомним, 30 июня в социальных сетях появилось видео нападения украинских фанатов на российского болельщика с флагом РФ на матче 1/8 финала Евро-2020, на котором сборная Украины играла против Швеции.