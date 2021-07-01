1 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили видео с нападением украинских футбольных фанатов на гражданина с флагом РФ

Светлана Рыбина, , 09:45 — REGNUM Видео нападения украинских фанатов на российского болельщика с флагом РФ на матче 1/8 финала Евро-2020, на котором сборная Украины играла против Швеции, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 июля в социальной сети Facebook.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

«Случай ярко говорит о том, где общество не здоровое. К примеру, в России никто не трогает украинцев. И даже на футбольных матчах с их флагом. Вот вам и показатель», — указывает Валерий Б.

Многие пользователи были крайне удивлены решению пострадавшего гражданина посетить матч украинской сборной. Люди уверены, что его одеяние с российским флагом было, словно красная тряпка для быка.

«Одного не пойму: это каким надо быть мазохистом, чтобы, зная непростые отношения между странами, пойти с триколором на трибуну, тем самым провоцируя некоторых болельщиков Украины. Кстати, на двух отморозков нашлось большее количество украинцев, которые пытались прекратить потасовку», — отметил Сергей Л.

Некоторые комментаторы заявили, что гражданин России решил пощекотать себе нервы, но в итоге заработал ссадины. Нападение со стороны украинских болельщиков было неминуемо, уверены люди.

«Вчера и сегодня читала комменты по поводу вчерашней победы украинских футболистов. От граждан России всё доброжелательно, мол, молодцы, отличная команда, поздравления с победой, и всё в таком же духе. А с украинской стороны лишь оскорбления и попытки унизить Россию. Было очень неприятно за своих соотечественников. Ну, а этот товарищ, видимо, адреналинчику захотел», — поделилась своим мнением Елена К.

Нападение на российского болельщика Цитата из видео

Часть граждан считает, что те, кто вступился за российского болельщика, по сути, защитили ценности футбола, в который кто ни попадя пытается запихнуть свою политику.

«Респект тем, кто вмешался и остался истинным ценителем спорта, а не политическим интриганом, мешающим спорт с политикой», — пишет Инго К.

Ряд пользователей выразили уверенность, что в любой другой стране найдётся группа сумасшедших, которые испытывают нетерпимость и ненависть по отношению к кому-то.

«Да придурков всегда хватало среди фанатов в любой стране, а этих, видимо, ещё и отбирали по каким-то признакам. При этом человек пришел искренне болеть за Украину. Знают ли вообще украинцы, что почти вся Россия за них болела?» — задаётся вопросом Наталья Н.

Российский болельщик Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы убеждены, что данный гражданин России попросту хотел оказаться в центре внимания. В результате его желание исполнилось с лихвой.

«Хайпануть — вот чего ты хотел. Ну не может здравомыслящий человек в современных реалиях попереться на матч в ушанке с символикой, красной футболке и с российским флагом, не осознавая последствий. Хайпожор, одним словом», — считает Екатерина Р.

Напомним, 30 июня в социальных сетях появилось видео нападения украинских фанатов на российского болельщика с флагом РФ на матче 1/8 финала Евро-2020, на котором сборная Украины играла против Швеции.