Прага, , 01:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам республики въезд в 17 стран, включая Россию, из-за высокого риска заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что запрет будет действовать на весь июль. Он затрагивает как граждан Чехии, так и иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.

«Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые носят неотложный характер и которые предварительно были объявлены в МИД Чехии», — добавили в ведомстве.

В перечень стран, куда запрещен выезд, вошли Россия, Индия, Бразилия, Непал, Перу, Мозамбик, Тунис, Парагвай, Намибия, Зимбабве и другие. Предполагается, что данные меры помогут Чехии снизить риск ввоза коронавирусной инфекции на свою территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чехии подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса «Лямбда». Также в республике уже выявили 120 зараженных штаммом «Дельта».

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