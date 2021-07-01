Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Американский телеканал C-SPAN обновил рейтинг президентов США, впервые включив в него Дональда Трампа, занимавшего высший государственный пост с 2017 по 2021 год.

На сайте телеканала говорится, что Трамп дебютировал на 41 месте, то есть ему присвоили позицию в последней пятёрке рейтинга.

Рейтинг составляется по сумме баллов, полученных как оценки от историков, политических и других экспертов. Они оценивают убедительность президентов, их лидерство, экономическое управление, моральный авторитет, административные навыки, взаимодействие с Конгрессом США, взаимодействие с лидерами других стран. В этом году в опросе приняли участие 142 респондента.

Первая десятка в рейтинге осталась неизменной с 2017 года. Лучшими президентами американские эксперты считают Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта.

Изменения произошли во второй десятке: 44-й президент США Барак Обама, руководивший страной до Трампа, поднялся с 12-го на 10-е место. Худшим в истории эксперты назвали Джеймса Бьюкенена (1791−1868).

Читайте также: SVT: демократы пытаются представить Трампа худшим президентом в истории США