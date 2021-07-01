Лондон, , 10:44 — REGNUM OGUK (ведущая торговая ассоциация оффшорной нефтегазовой промышленности Великобритании) опубликовала «План действий по метану для нефтегазового сектора с целью сокращения выбросов метана» и обнародовала первый результат переходной сделки по Северному морю, согласованной в марте 2021 года между нефтегазовой отраслью и правительством Великобритании. Об этом пишет отраслевой британский онлайн журнал Oilfield Technology 30 июня 2021 года.

Всего в плане изложено шесть пунктов мероприятий, четыре из которых предназначены для промышленности. К ним относятся сокращение выбросов метана на 50% по сравнению с 2018 годом, обязательство к 2025 году снизить метановую норму до 0,2% и прекратить все плановые сжигания на факелах к 2030 году.

Предполагается, что благодаря этому до конца 2022 года все компании и предприятия создадут свои индивидуальные планы действий по метану.

Ранее в июне 2021 года Управление по нефти и газу Великобритании (OGA) выпустило сводное и обновленное руководство по сжиганию и выбросу газа, в котором излагается более жесткий подход к сокращению выбросов.

Ключевые действия Плана действий по метану включают:

сокращение выбросов метана на 50% к 2030 году;

интенсивность выбросов метана должна быть снижена на 0,2% к 2025 году: промышленность Великобритании примет целевой показатель интенсивности метана в рамках Инициативы по климату нефти и газа на уровне 0,25% к 2025 году;

нулевое сжигание в факелах к 2030 году — отрасль будет стремиться выполнить инициативу Всемирного банка по нулевому стандартному сжиганию в факеле к 2030 году;

к 2023 году каждая нефтегазовая компания и морская установка разработают свой собственный план действий по метану, включая план мониторинга и измерений, план факельного сжигания и план борьбы с выбросами парникового газа;

измерение метана с помощью специального оборудования;

соответствие отрасли международным стандартам и принципам отчетности.

Специалист OGUK по сокращению выбросов Тибо Шеретак прокомментировал План действий по метану:

«Метан — один из наихудших парниковых газов в мире, поэтому сокращение выбросов метана окажет немедленное влияние на климат, которого невозможно достичь одним только сокращением CO 2 . Благодаря этому Плану промышленность Великобритании может внести свой вклад в предотвращение повышения мировой температуры ниже опасной отметки в 2 °C, при этом производя энергию более здоровым способом».

Напомним, что метан является суперпарниковым газом (в 28 или в 84 раза более парниковым, чем СО2) только в фальсифицированной Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC) системе оценки потенциалов глобального потепления (ПГП) парниковых газов, построенной на завышенных на порядки оценках времен их жизни в атмосфере. В действительности продолжительность жизни малых парниковых газов не превышает двух лет из-за разрушающих их грозовых разрядов (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Система фиктивно суперпарниковых газов потребовалась США и другим развитым странам в первую очередь для уменьшения затрат на выполнение своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Следствием применения такой мошеннической системы, построенной на завышенных в десятки, сотни и тысячи раз ПГП парниковых газов., является выполнение странами своих обязательств преимущественно на бумаге и рост глобального парникового эффекта. О чем это говорит? Что авторов климатической аферы глобальное потепление не волнует.

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