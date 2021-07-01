Нови-Пазар, Сербия, , 00:14 — REGNUM Духовное управление мусульман Сербии призвало руководство Чечни открыть в Рашской области, в которой проживает большой процент мусульман, школу хафизов и назвать ее в честь первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом заявил председатель Европейского форума мусульман Абдул-Вахед Ниязов во время международного круглого стола, который 30 июня прошел в городе Нови-Пазар.

«Участники круглого стола, отмечая важную дату — 70-летие рождения Ахмата-Хаджи Кадырова и зная о стремлении лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова помогать мусульманам, в том числе и на Балканах, официально обратились к руководству Чечни с просьбой построить самую большую школу куран-хафизов в регионе именно в городе Нови Пазар», — цитирует слова Ниязова портал Sputnik.Serbia.

Ниязов добавил, что «мусульмане в Сербии с надеждой смотрят в сторону своих чеченских братьев, которые сначала подняли свою республику из руин, а теперь помогают возродить духовность и в других странах».

Напомним, что Нови-Пазар находится на юге Сербии, в области Рашка, недалеко от границы с автономным краем Косово и Метохия. По данным переписи 2011 года, в городе проживает более 82% населения мусульманского вероисповедания.