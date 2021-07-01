1 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение украинского политического эксперта о том, что ряд европейских стран намеревается «развести» Украину.

Артур Савин, , 09:44 — REGNUM Заявление украинского политического эксперта Тараса Загородния о том, что ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «развести» Украину, назвавшего «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока — 2», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Маковский. Надоела

"Что, уже начало доходить?! Начали понимать, для чего западные страны устроили майдан?!» — пишет Дмитрий Б.

Многие пользователи оказались искренне удивлены, что хоть кто-то на Украине сумел открыть глаза и посмотреть на суровую реальность без розовых очков.

«Ну, наконец-то, прозрели. Запад добился своего: развал Украины как страны и её экономики. Нафига им была нужна сильная Украина? Это же прямой конкурент. А сейчас ходит, клянчит и считается с мнением ФРГ. С мнением Украины же никто считаться не собирается и вовсе. Пропрыгала за печенюшку свой суверенитет», — поделился своим мнением Эдуард Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что политика Запада в отношении Украины не давала ни малейшей надежды на буквальную помощь этому государству. Всем просто хотелось использовать Киев в своих интересах.

«А на что они рассчитывали? Вам пример десятков стран ничего об этом не говорит? Вам об этом ещё в 2013—2014 кричали, да вы не желали слышать, а теперь ещё и обижаетесь. А кто вам даст-то теперь поднять голову? У вас нет ничего! Вас уже задавили и уничтожили! Вам даже ваша страна и земли уже не принадлежат!» — отметил Антон Е.

Очень хотелось в ЕС. Майдан (сс) Ivan Bandura

Часть людей считают, что, выполни киевские власти условия Минских соглашений, то у Германии не возникло бы желания «разводить» Украину. А так президент страны Владимир Зеленский сам виноват в сложившейся ситуации.

«Ох, их, оказывается, разводят. Если хотели прямых инвестиций из Германии, то надо всего-то было вовремя выполнять Минские соглашения, а не выпендриваться и не бороться за санкции против Российской Федерации», — считает Валерий Ф.

Ряд пользователей указывают на то, что с Украины уже нечего поиметь, поэтому «дружба» Киева с западными политиками постепенно подходит к концу.

«Евросоюз и США уже вытерли ноги об Украину, когда стало понятно, что «Северный поток — 2» всё равно запустится, а бабки, которые дают, все на Украине разворовываются. Короче, Украина в агонии», — написал Alex T.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Нашлись и те, кто заявил, что украинские эксперты придают слишком большую значимость такому незаметному геополитическому игроку, как Украина.

«Слишком преувеличивают на Украине своё значение для Европы и России. Вас просто терпят до поры до времени», — указала Лидия Б.

Напомним, 30 июня украинский политический эксперт Тарас Загородний заявил в своей статье на портале «Главред», что ряд стран Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «развести» Украину, и назвал «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока — 2».