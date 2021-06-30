Гатчина, Ленинградская область, 30 июня, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Оставшаяся без присмотра взрослых пятилетняя девочка погибла во время катания на качелях в Гатчинском районе Ленинградской области, запутавшись в верёвке. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Идёт следствие.

СУ СКР по Ленобласти Качели, на которых погибла девочка в Гатчинском районе Ленобласти

Трагедия произошла 30 июня в деревне Покровское во дворе частного дома, где были установлены привязанные к дереву самодельные качели. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

«Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

В ведомстве обратились к родителям и близким маленьких детей с просьбой не оставлять их без присмотра даже на короткое время.