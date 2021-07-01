1 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 09:38 — REGNUM Недавно попавшая под прицел СМИ за приравнивание США и исламских радикалов республиканка Ильхан Омар сказала в интервью телеканалу CNN, что не жалеет о своем сравнении и дошла то того, что обвинила еврейских коллег в том, что они устроили скандал из-за ее слов.

Агрессивный Израиль

По словам Омар, ее слова были вырваны из контекста, что привело к тому, что демократы еврейского происхождения в Палате представителей США в официальном письме назвали комментарии Омар антисемитскими по своей природе. А ее коллеги из партии республиканцев предложили резолюцию, цензурирующую Омар за «публичную поддержку признанной террористической организации».

«Вы сожалеете о своих комментариях?» — поинтересовался ведущий.

«Нет, — прямо ответил Омар. — Я думаю, очень важно вспомнить, что именно я хотела сказать. Очевидно, что я обращалась к государственному секретарю Блинкену».

«Я думаю, что для этих членов [Палаты представителей] действительно важно осознать, что они не были нашими партнерами в правосудии. Они не участвовали в поисках справедливости по всему миру, и я думаю, что буду продолжать это делать. Это важно для меня как для человека, который знает, каково это — страдать от несправедливости. Многие из моих коллег не знают этого», — добавила политик.

ПРО «Железный купол» в Израиле (сс) Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Эти комментарии страшны, и я не виню ее, что она не извиняется за то, о чем не сожалеет. Она права. Обе стороны ведут себя безответственно. Никто не наказывает Израиль за бомбы. Они просто игнорируют проблему, как каждый из вас игнорирует проблему и фокусируется на ней (Омар)», — пишет @TheRealDevonA.

«Помогите мне понять, что я здесь упускаю. Я еврейка и не была оскорблена ничем из того, что она сказала, и считаю, что дискуссия и общение — это ключ к обучению, и не следует специально вырывать их (слова) из контекста, чтобы создать драму», — отмечает @evaroony1.

«Вы не можете быть голосом тех, кого угнетают, и при этом поддерживаться теми, кто угнетает? Это иронично, неприемлемо и это не исламский подход», — отмечает @GolehIran.

«Я думаю, что Омар всегда, действительно всегда смотрит на американскую жизнь через призму расы. Это само по себе подрывает ее способность логически рассуждать по социальным вопросам и серьезно ограничивает ее способность внести значимый вклад в жизнь Америки», — считает ThePilgrim.

«Она не американка, пора бы уже людям осознать этот факт. Мы совершили большую ошибку, впустив ее, и расплачиваемся за это», — указывает mack007 на сомалийское происхождение Омар.

«Но самое важное не то, что она сказала, а то, как мы на это реагируем. И пока что я не вижу особого возмущения или действий. Мы будем продолжать позволять ей говорить все, что она хочет, оставаться на своем посту без последствий. И мы виним только себя за нее и таких, как она», — пишет anotherresponse.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

«Она будет говорить все, что угодно, чтобы оставаться в центре внимания, даже когда она говорит действительно неприемлемые вещи, что бывает часто. Я думаю, ей нужно найти страну, которая больше подходит ее политическим взглядам», — предполагает brs1947.

«Вместо дискуссии ее высмеивают за каждое слово, а тему переключают на израильское лобби, которое эффективно использует говорящие головы СМИ и всегда играет роль жертвы. Эта схема игры стара, и все, кто честен, видят это», — подчеркивает Jack Burton.

Напомним, ранее американский журналист Райн Грим встал на сторону Омар, заявив, что США и ХАМАС действительно можно сравнить по той причине, что от их действий пострадали множество человек.

Журналист также добавил, что для тех, кто считает, что США и ХАМАС нельзя приравнять, предложение может быть сформулировано следующим образом: «Когда речь идет о количестве боли и страданий, которые США причинили по всему миру, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Хамас и Израиль являются детсадовцами».