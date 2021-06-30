Минск, , 23:22 — REGNUM Исполком Европейского вещательного союза (EBU) на заседании 30 июня принял решение исключить белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» из числа своих членов. До этого, с 28 мая союз решил приостановить членство белорусской госкомпании в своих рядах.

Поводом для исключения стали выпуски в эфир белорусского государственного телевидения (БТ) «интервью» с политзаключёнными. Проблема с журналистской этикой у белорусских пропагандистов усугубилась, и в итоге «Белтелерадиокомпания» была изгнана из EBU.

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Теперь белорусский государственный медиа-холдинг не сможет пользоваться привилегиями членов союза. Пропагандистов отлучили от сервисов обмена новостным и развлекательным контентом, лишили прав на трансляцию музыкальных и спортивных мероприятий.

«Белтелерадиокомпания» также не сможет рассчитывать на юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу, а также услуги для членов EBU по защите своих интересов.

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