Минск, , 23:15 — REGNUM В Латвии продолжаются нарушения прав языковых меньшинств, в частности, русскоязычных. Об этом говорится в опубликованном 30 июня докладе МИД Белоруссии «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира».

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«В стране снижается объем преподавания на языках меньшинств. Насаждается «требование лояльности» (лояльность к государству) для учителей и директоров школ, которое создает климат подозрительности и опасений, что не способствует выстраиванию доверия между разными сегментами общества, — сказано в публикации. — Для указания в паспорте этнической принадлежности необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с прямым предком соответствующей этнической принадлежности. Для того, чтобы сменить этническую принадлежность на «латыша», нужно доказать высший уровень владения государственным языком. Такая сложная процедура для смены записи об этнической принадлежности может рассматриваться как механизм исключения».

МИД Белоруссии напомнило, как 20 декабря 2020 года латвийская полиция с применением силы разогнала мирное собрание в Риге у памятника Свободы. В тоге были задержаны три человека, возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Тем самым латвийские власти нарушили свои международные обязательства — МПГПП ст.19 (право на свободное выражение мнения) и ст.21 (право на мирные собрания) Международного пакта о гражданских и политических правах.

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Белорусские чиновники напомнили также, как 3 декабря 2020 года сотрудники Службы государственной безопасности Латвии арестовали шесть латвийских журналистов, сотрудничавших с российскими изданиями Sputnik и Baltnews (оба входят в холдинг МИА «Россия сегодня»). Журналисты подверглись уголовному преследованию по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. Среди преследуемых указаны журналист и бывший главный редактор интернет-портала Baltnews. lv Андрей Яковлев, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская. У журналистов прошли обыски, конфискована техника и средства связи, а у правозащитника Линдермана помимо изъятия телефона были взломаны личная электронная почта и аккаунт в Facebook.

Затем, 17 декабря 2020 года суд Видземского предместья Риги вынес приговор Александру Гапоненко. Его признали виновным в «разжигании этнической розни с использованием электронных СМИ», а также в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной принадлежности (наказание — год лишения свободы (условно) и два года контроля службы пробации). В МИД Белоруссии отметили: «Правозащитник А. Гапоненко является доктором экономики, руководил Объединенным конгрессом русских общин Латвии, «Русской общиной Латвии», а также «Конгрессом неграждан», активно выступает против милитаризации Латвии и героизации нацизма».

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Перекрыв в 2021 году доступ к Памятнику Освободителям в Риге, к подножию которого люди ежегодно 9 мая возлагают цветы, официальная Рига нарушила свободу выражения и права на проведение мирных собраний, уверены в МИД Белоруссии. Там отметили, что латвийские коллеги нарушили вышеупомянутую ст. 19 МПГПП и ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений).

«Юрий Алексеев, латвийский журналист, публицист, депутат Рижской думы с 2005 по 2009 гг., редактор и общественный деятель, с декабря 2017 г. находится под уголовным расследованием. Поводом для обвинения Ю. Алексеева стала его активность на дискуссионном интернет-портале «IMHOclub», который Полиция безопасности Латвии (ПБЛ) сочла антилатвийским ресурсом. На протяжении 2017−2018 г.г. Ю. Алексеев и его коллега, модератор комментариев «IMHOclub» Дмитрий Сумароков, неоднократно задерживались, у них проводились обыски дома и в офисе. И хотя суд отклонил ходатайство ПБЛ об их аресте и переводе в Рижскую центральную тюрьму, у обоих были изъяты компьютерная техника и телефоны (неоднократно с момента начала уголовного преследования), и как мера ограничения взята подписка о невыезде», — сказано в докладе белорусских чиновников, практикующих такие же политически мотивированные преследования.

В докладе отмечено, что Алексеев подвергся и иным формам преследования и уголовное дело в отношении него не прекращено. Кроме того, озабоченность МИД Белоруссии вызвало политически мотивированное преследование в форме депортации из Латвии лишённого вида на жительство гражданина России, председателя «Республиканского общества военных ветеранов» Владимира Норвинда.

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