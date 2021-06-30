Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет. Об этом говорится в распространённом 30 июня в Twitter заявлении его семьи.

«С глубокой печалью сообщаем о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамсфельд умер в окружении членов семьи в городе Таос, в штате Нью-Мексико. Причина его смерти не уточняется.

Напомним, Дональд Рамсфельд возглавлял Пентагон дважды — при администрации Джеральда Форда в 1975—1977 годах и при администрации Джорджа Буша — младшего в 2001—2006 годах. При нём Соединённые Штаты осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак.