Банги, , 22:32 — REGNUM Армейские подразделения правительственных сил Центральноафриканской Республики (ЦАР) атакованы боевиками «Союза за мир в ЦАР» на юге страны, сообщает 30 июня Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя миссии ООН.

По данным AFP, нападение произошло в районе города Алиндао на юге Центральноафриканской Республики недалеко от границы с Демократической Республикой Конго. В результате нападения погибло не менее семи человек.

Агентство утверждает, что боевики «Союза за мир в ЦАР» одновременно напали на несколько контрольно-пропускных пунктов и лагеря правительственных сил в Алиндао.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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