Бразилиа, , 22:19 — REGNUM Центристские и левые политические партии Бразилии представили в Палату депутатов «суперпрошение», инициирующее импичмент президента страны Жаира Болсонару.

Трансляция представления этого документа проводилась 30 июня.

Обращение получило название с приставкой «супер» потому, что объединило в себе ранее представленные аргументы, а также подписано не только семью парламентскими партиями, но и десятками организаций и движений.

В тексте петиции Жаира Болсонару обвиняют в 23 преступлениях, в том числе в заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin против коронавируса по сильно завышенной цене.

Прошение было представлено в Палату депутатов, президент которой Артур Лира имеет законные полномочия для передачи этого документа на голосование.

Стоит отметить, что ранее Лира проигнорировал больше сотни аналогичных запросов об отстранении главы государства от занимаемой должности.

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