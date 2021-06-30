Дамаск, , 22:26 — REGNUM Заявления США и их союзников о якобы победах и планах по разгрому террористической организации «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) являются ложными и выдуманными, заявил в среду, 30 июня, сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад.

Данные заявления противоречат правде об американской политике, заявил министр по итогам встречи «Глобальной коалиции против Исламского государства», которая прошла в столице Италии Риме 28−29 июня.

Согласно тексту принятой на встрече декларации, Вашингтон основал эту организацию и спонсировал ее деньгами, оружием, медийной и моральной поддержкой, что, в свое время, признала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В реальности, отметил министр, разгрому «Исламского государства» поспособствовали сирийская армия, российские войска и иракская армия, а также борцы с терроризмом в регионе.

Микдад добавил, что в результате атак «Исламского государства» погибли невинные люди и была разрушена инфраструктура в Сирии и Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили в Мозамбике 12 иностранцев.