Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 июня, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Ярославской области мобильные пункты вакцинации открывают в автобусах и палатках. Фотографии новых пунктов разместила глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Ирины Строкиновой в Facebook Пункт вакцинации

«Для удобства жителей и гостей города решили открыть три мобильных пункта вакцинации, где можно будет сделать прививку от коронавируса. Работать они будут по графику, в будние дни. Посмотрим, как население округа отнесется к этой инициативе и, если будет необходимо, график скорректируем. Мобильный пункт у поликлиники уже начал работу», — написала Ирина Строкинова.

На фотографиях видно, что приём пациентов ведётся в палатке, а саму инъекцию делают в медицинском автобусе марки «ПАЗ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков потребовал открыть пункты вакцинации во всех районах города. Но Переславль опередил областной центр. Между тем в Ярославле на прививку в мобильных пунктах выстраиваются очереди. Людей привлекает простота процедуры.