Киев, , 20:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Папой Римским Франциском и попросил признать местночтимым святым митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого, приветствовавшего в 1941 году гитлеровские войска, сообщает 30 июня пресс-служба офиса украинского президента.

Кроме прочих вопросов, включавших приглашение на празднование дня независимости Украины, Зеленский обсудил с Франциском и беатификацию Шептицкого.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира в Донбасс», — цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Напомним, Шептицкий 1 июля 1941 года опубликовал воззвание со своей подписью, в котором призывал встречать немецкую армию «как освободительницу от врага», а позднее принимал участие в наборе добровольцев в дивизию СС «Галиция».

Стоит отметить, что ранее израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» отказал Зеленскому и главному раввину Украины в их просьбе присвоить Шептицкому звание Праведник мира за якобы спасение более 150 еврейских детей от нацистов. В формулировке отказа было прямо указано, что Шептицкий «приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды».

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