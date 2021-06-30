Киев, , 19:52 — REGNUM 74,1% украинцев считают, что в настоящий момент существует угроза стране от России.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленные 30 июня Центром Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным соцопроса, 15,3% граждан Украины угрозы от России не наблюдают, а 0,6% — затруднились ответить.

Кроме того, 15,8% украинцев заявили, что видят угрозу от США, а 66,9% — нет; 12,6% респондентов считают, что Украине может угрожать Китай, 63% с этим не согласны; 12,3% считают, что существует угроза от НАТО, 68,7% так не думают; 7,4% видят угрозу от ЕС, 76,5% — нет.

Кроме того, 52,8% граждан считают, что для Украины существует угроза международного терроризма, а 29,2% высказали мнение, что такой угрозы не существует.

Напомним, что в рамках этого же соцопроса выяснилось, что лишь 23,6% украинцев в настоящий момент готовы защищать своё государство с оружием в руках.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23−28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины, опрошено 2021 респондентов старше 18 лет, теоретическая погрешность выборки — 2,3%. Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства Великобритании.