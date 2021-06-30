Киев, , 19:41 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении.

Соответствующее решение комитет утвердил сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект было рекомендовано включить в повестку дня сессии, хотя конкретная дата его рассмотрения пока неизвестна. Авторами документа выступили более 80 народных депутатов от «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Голоса», представители группы «За будущее» и внефракционные депутаты.

Напомним, что в ходе всеукраинского опроса 25 октября 70% респондентов высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных. В апреле этого года на Украине легализовали медицинские препараты на основе марихуаны.