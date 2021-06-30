Тамбов, , 19:32 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 30 июня, по итогам прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным дал поручения профильным ведомствам региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Прямую линию губернатор Александр Никитин смотрел вместе со своими заместителями и руководителями профильных управлений Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным – трансляция»

Прямую линию с главой государства Владимиром Путиным губернатор Александр Никитин смотрел вместе со своими заместителями и руководителями профильных управлений. Сразу после завершения эфира губернатор рассказал журналистам, что интерес к прямой линии ежегодно усиливается, о чём, говорят, в частности, поступившие обращения: в этом году принято 2,2 млн вопросов. И это вполне объяснимо. Люди доверяют главе государства, им важно не только узнать его личное мнение по волнующим темам, но и повлиять на трудноразрешимые проблемы.

«Владимир Владимирович хорошо знает страну, обладает большим массивом информации по разным темам, моментально реагирует на сложные вопросы и даёт поручения. Как он верно подметил, власть должна вовремя подставлять плечо. В результате не только меняется чья-то личная ситуация, но изменяется законодательство, решаются кадровые вопросы, совершенствуется социальная и экономическая политика, как, например, это было с детскими пособиями и другими социальными льготами», — сказал Александр Никитин.

По его мнению, социальная повестка доминирует: были затронуты темы ветеранских льгот, «бесплатной мили» по газификации, проблем ЖКХ.

«Совершенно согласен с рекомендацией президента губернаторам проводить аналогичные прямые линии. Такая открытость и обратная связь, безусловно, полезны для принятия общественно важных решений, которые влияют на социальные настроения. Наш опыт это доказывает, — подчеркнул Александр Никитин. — Я и сам всегда на связи в социальных сетях, и постоянно получаю аналитику от Центра управления регионом».

Губернатор также сообщил, что в ходе телемарафона он и его коллеги взяли на заметку те вопросы, которые поднимались в разговоре с президентом, уже даны необходимые поручения.

«Профильные ведомства проведут анализ ситуации. Это касается водоснабжения, ремонта дорог, старых зданий социальных учреждений, мусорной реформы, поддержки материнства и детства. Темой номер один ожидаемо стала вакцинация. Думаю, что после такого разговора в эфире процесс вакцинации пойдёт активнее», — считает Александр Никитин.

Он уточнил, что близкими для региона также являются вопросы продовольствия, цен на продовольствие, поскольку Тамбовская область производит самые главные продукты — мясо, зерно, сахар, масло, молоко. При этом россиян волнуют не только личные проблемы здоровья, безработицы, семейного бюджета, но и общечеловеческие, и международные темы.

«Такая гражданская позиция очень уважаема. И в этом плане я особенно хочу отметить общественников, волонтёров, которые помогают рядом живущим людям в конкретных случаях, взаимодействуют с властью по организации крупных акций поддержки, таких как движения «Мы вместе», «Наследники Победы», за благоприятную экологию, сохранение культурного наследия. И президент поблагодарил добровольцев за продуктивную работу во взаимодействии с властью и обществом», — отметил Александр Никитин.

По мнению главы региона, «в целом это был откровенный и полезный разговор по актуальным вопросам нашей жизни».