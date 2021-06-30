Приштина, , 19:11 — REGNUM Приштина не намерена участвовать в создании «мини-Шенгена». Так 29 июня премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти прокомментировал итоги онлайн-встречи, которую в этот же день провели президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Албании Эди Рама.

Вучич, Рама и Заев пригласили другие страны региона — Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также и сепаратистское правительство в Приштине присоединиться к региональной инициативе по созданию зоны свободной торговли под рабочим названием «мини-Шенген».

Пресс-секретарь сепаратистского правительства Розафа Кельменди напомнила о том, что «Альбин Курти недавно предложил новую модель регионального и экономического сотрудничества под названием СЕФТА, которое соответствует требованиям стран Западных Балкан и их целям интеграции в ЕС».

«Позицию премьера отражает проект соглашения СЕФТА. Это значит региональное сотрудничество, основанное на равенстве и взаимности, с механизмами под контролем Евросоюза», — цитирует агентство «Бета» слова Кельменди.

Напомним, что Курти встретился 15 июня в Брюсселе с Вучичем в рамках диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Тогда он предложил Белграду подписать соглашение о свободной торговле по аналогии с тем, которым урегулированы отношения с Европейской ассоциацией свободной торговли (EACT). Курти назвал это соглашение СЕФТА. Инициативу по созданию «мини-Шенгена» — западнобалканской зоны свободного перемещения людей, товаров, услуг и капитала — ранее выдвинул именно Вучич. Его поддержали Зоран Заев и Эди Рама, в то время как сепаратистские власти в Приштине с самого начала выступили против этой инициативы.